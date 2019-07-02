(إحرقوا أفلامي بعد وفاتي):ما حقيقة وصية الراحل عزت أبو عوف؟

حالة من الحزن الشديد سيطرت على الوسط الفني بعد خبر وفاة النجم الكبير عزت أبو عوف فجر أمس، عن عمر يناهز 70 عاما، بعد صراع مع المرض.

وكان يقصد أبو عوف حينها أن يتم تكريمه وهو ‏على قيد الحياة، بدلا من تكريمه بعد وفاته، واستكمل حديثه مداعبا الحضور: (كرموني وأنا عايش، ولو عايزين تحرقوا أفلامي بعد ما ‏أموت مش مشكلة).‏

وأكد أبو عوف فى ذلك الوقت أن تلك الشائعة ألحقت به الضرر وبعض المشاكل في عمله، وقال إن المعنى تم تحريفه فكيف أن أطلب حرق أفلامي وهي تعبر عن فني ‏الذي عشقته وعشت من أجله، وكان وسيبقى هو المعنى الحقيقي لحياتي، حسب موقع اليوم السابع.

يذكر أن عدد من الفنانين حرصوا على المشاركة فى تشييع جنازة الفنان الراحل عزت أبو عوف، وتأديه صلاة الجنازة عليه فى مسجد السيدة نفيسة ظهر أمس، حيث حضر نقيب الفنانين أشرف زكي، ويسرا اللوزي، ومحمد مرزبان ومنير مكرم، وخالد عبد الجليل رئيس المصنفات الفنية صلاة الجنازة.