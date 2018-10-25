إسعاد يونس تجمع أبناء ونيس بعد سنوات من الغياب!

مسلسل ونيس

نشرت الفنانة المصرية الشابة هدى هاني عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام صورة تجمعها بزملائها في سلسلة أجزاء المسلسل الشهير "ونيس" من بطولة محمد صحبي وسعاد نصر، وظهرت هدى في الصورة والتي جسدت شخصية "جهاد" في المسلسل، إلى جانب الفنان الشاب سامح الشجيع والذي جسد شخصية "عز الدين" شقيقها، والفنان المُعتزل فادي خفاجة "شرف الدين"، والفنانة الشابة ريم أحمد والذي جسدت دور الشقيقة الصغيرة "هدى" خلال مرحلة طفولتها.

وعلقت هاني على الصورة "أحلى خوات دول والا ايه"، واتضح ان الصورة تم التقاطها في كواليس برنامج "صاحبة السعادة" والذي من المقرر أن يبدأ عرضه على قناة dmc من تقديم إسعاد يونس بعدما كان يُعرض على قناة cbc الفضائية.

وشارك النجوم الأربعة الذين ظهروا في الصورة في سلسلة أجزاء ونيس الكاملة والتي عُرضت قبل سنوات طويلة، وبدا الفرق عليهم جميعًا واضحًا بعد مرور سنوات طويلة، بدور أبناء ونيس الفنان "محمد صبحي" وميسا الفنانة "سعاد نصر".

وحقق المسلسل نجاح كبيرة ونسبة مشاهدة عالية جدًا، ومازال المسلسل يحتفظ بجماهيريته حتى اليوم بالرغم من مرور سنوات طويلة جدًا على انتهائه، وشارك في بطولة المسلسل أيضًا الفنان جميل راتب.