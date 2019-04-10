إصابة الإعلامية البحرينية صابرين بورشيد بمرض خطير ووالدها يطلب الدعاء لها

صابرين بورشيد

تفاقمت الحالة الصحية للإعلامية والممثلة البحرينية صابرين بورشيد، حيث انتشرت صورتها وهي ترقد على سرير الشفاء في المستشفى، بعد ما تم تشخيصها بمرض خبيث وورم في الرأس، وكان والدها قد طلب من الجمهور الدعاء لها وناشد المسؤولين في البحرين لتسريع إجراءات تسفيرها للعلاج في الخارج.

View this post on Instagram صابرين في خطر أدعولها A post shared by أحمد بورشيد (@ahmed_burshaid) on Apr 9, 2019 at 5:06am PDT

وأشار والد صابرين ان ابنته كانت في الفترة الأخيرة تقضي معظم وقتها في النوم، وأصبحت لا تتذكر إلّا والدتها وهو فقط، ولم تعد تذكر أي أحد من اصدقائها، ونشر عبر حسابه على إنستغرام صورتها في المستشفى وعلّق: "صابرين في خطر..ادعو لها".

وكشف عدد من أصدقاء صابرين أن وزارة الصحة البحرينية وافقت على نقلها للعلاج في الخارج بعد عدة مناشدات، وأيضًا بعد أن وضحت الفحوصات أنها تعاني من مرض خبيث.

يشار إلى أن صابرين بورشيد بدأت عملها كمذيعة في الإذاعة البحرينية عام 2008، ومن ثم انطلقت لتقديم عدة برامج تلفزيونية، وانتقلت فيما بعد إلى الوسط الفني وعملت كممثلة في أكثر من عمل درامي آخرهم مسلسل "عشاق رغم الطلاق"، وتقدم حاليًا برنامج "ع السيف".

للمزيد من قسم الترفيه اضغط هنا