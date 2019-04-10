إصابة الإعلامية البحرينية صابرين بورشيد بمرض خطير ووالدها يطلب الدعاء لها
صابرين بورشيد
تفاقمت الحالة الصحية للإعلامية والممثلة البحرينية صابرين بورشيد، حيث انتشرت صورتها وهي ترقد على سرير الشفاء في المستشفى، بعد ما تم تشخيصها بمرض خبيث وورم في الرأس، وكان والدها قد طلب من الجمهور الدعاء لها وناشد المسؤولين في البحرين لتسريع إجراءات تسفيرها للعلاج في الخارج.
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وأشار والد صابرين ان ابنته كانت في الفترة الأخيرة تقضي معظم وقتها في النوم، وأصبحت لا تتذكر إلّا والدتها وهو فقط، ولم تعد تذكر أي أحد من اصدقائها، ونشر عبر حسابه على إنستغرام صورتها في المستشفى وعلّق: "صابرين في خطر..ادعو لها".
وكشف عدد من أصدقاء صابرين أن وزارة الصحة البحرينية وافقت على نقلها للعلاج في الخارج بعد عدة مناشدات، وأيضًا بعد أن وضحت الفحوصات أنها تعاني من مرض خبيث.
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بمتابعة من مكتب صاحب السمو رئيس الوزراء، قامت وزارة الصحة بالعمل على استكمال إجراءات نقل المريضة «صابرين البورشيد» للخارج لتلقي العلاج اللازم بعد متابعة الحالة مع الطبيب المعالج. وتاتي هذه المتابعة في سياق اهتمام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتوفير كافة الخدمات الصحية والإحتياجات العلاجية للمرضى من ابناء هذا الوطن. وقد أعربت وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح عن عميق شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على دعمه الدائم مما يجسد اهتمام ومتابعة سموه شخصياً للقضايا التي تمس المواطن البحريني وخصوصاً في الجوانب والإجراءات المتعلقة بالصحة. وأكدت وزيرة الصحة على أنه فور متابعة ديوان صاحب السمو الملكي للحالة قامت بتوجيه المسئولين والمعنيين بالوزارة عن العلاج بالخارج لمتابعة الحالة، والترتيب لإجراءات سفر المريضة المعنية لتلقي العلاج اللازم لحالتها، والحفاظ عليها من التدهور أو المضاعفات. وقد قامت لجنة العلاج بالخارج بالتواصل مع والد المريضة والذي وجه نداء للمساعدة في علاج ابنته بالخارج، حيث تم التنسيق معه للحضور يوم غدا الأربعاء بمقر اللجنة والبدء بالإجراءات الكفيلة بمباشرة سفر المريضة للخارج، مع العلم بأنه تم تبيان الخيارات المتوفرة لعلاج المريضة والتي ستكون فورية ولن تتطلب إجراءات طويلة مثل التواصل مع المستشفيات واصدار تأشيرات السفر وما شابه، حيث أن حالة المريضة تتطلب سرعة التدخل العلاجي تفاديا لوقوع المضاعفات وتدهور الحالة. اللهم لك الحمد والشكر يارب شكرا لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان على دعمك الدائم .. شكرا من قلب وهذا مو غريب عليك عقبال يارب ما نسمع خبر شفاء أختنا الغالية #صابرين_بورشيد .. .. يارب تقوم بالسلامه والصحه
يشار إلى أن صابرين بورشيد بدأت عملها كمذيعة في الإذاعة البحرينية عام 2008، ومن ثم انطلقت لتقديم عدة برامج تلفزيونية، وانتقلت فيما بعد إلى الوسط الفني وعملت كممثلة في أكثر من عمل درامي آخرهم مسلسل "عشاق رغم الطلاق"، وتقدم حاليًا برنامج "ع السيف".
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