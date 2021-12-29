إصابة داليا البحيري و زوجها و أبنائهما بفيروس كورونا

أعلن رجل الأعمال حسن سامى اصابته بفيروس كورونا وهو زوجته الفنانة داليا البحيري وأبنائهما ، حيث كتب على حسابه بموقع (فيسبوك): (قدر الله وما شاء فعل..أنا وداليا وقسمت وحبيبة وزوجها ادهم ايجابي كورونا.. وجاري اختبار باقي الفريق..الحمد لله علي كل شيء، دعواتكم).

وتعد هذه المرة الثانية التي يصاب فيها رجل الأعمال حسن سامي بفيروس كورونا، حيث أصيب بالفيروس في شهر يونيو/حزيران من العام الماضي، ووقتها لم يصاب أحداً من أفراد أسرته بالفيروس، حيث أجرى وقتها افراد الأسرة التحاليل والمسحات اللازمة وجاءت جميعها سلبية.

من ناحية أخرى، تنافس داليا البحيري في الموسم الرمضاني 2022، بالجزء الخامس من مسلسل (يوميات زوجة مفروسة أوي)، مع المخرج أحمد نور، حيث حققت الأجزاء السابقة نجاحا كبيرا.