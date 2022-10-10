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إصابة دينا حايك بسرطان الثدي.. وصورة لها من داخل المشفى

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

منشور 10 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 07:10
دينا حايك
دينا حايك

تزامنًا مع حملة شهر "أكتوبر الوردي"، خرجت الفنانة اللبنانية دينا حايك لتؤكد إصابتها بمرض سرطان الثدي في مراحله المتقدمة.

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دينا حايك مصابة بسرطان الثدي

وكشف الصحفي اللبناني إيلي مرعب الأخبار المؤسفة عبر صفحته الشخصية على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"ـ وكتب: "النجمة ‎دينا حايك مصابة بمرض سرطان الثدي بمرحلة متقدمة، الله يشفيها ويعطيها الصحة وترجع لجمهورها بخير وسلامة".

دينا حايك
 

دينا حايك من المستشفى

وعلى صعيد آخر، نشرت مجلة الجرس اللبنانية عدة صور لحايك مستلقية على سرير المرض وموصولة بأنابيب المحاليل،  وكشفت أنها مصابة بسرطان الثدي منذ حوالي الستة أشهر، وتخضع للعلاج الكيماوي.

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وأفيد أيضًا إلى أن الفنانة ستشارك قريبًا في ندوة مع مؤسسة "ريتيلو" للحديث عن تجربتها مع سرطان الثدي، ولتبث الوعي بين النساء المصابات بهذا المرض.

من جهة أخرى، أعادت دينا مشاركة المنشورات المساندة والداعمة لها من زملائها الفنانين ومحبيها عبر خاصية الستوري في إنستغرام.

دينا حايك

كلمات دالة:دينا حايك

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