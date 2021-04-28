إصابة روجينا في مسلسل (بنت السلطان) و الصور صادمة!

تعرّضت الفنانة المصرية روجينا لحادث صعب وأصيبت بجرح عميق في وجهها خلال تصوير مسلسل (بنت السلطان)، الذي يعرض في شهر رمضان 2021.

روجينا أصيبت بإصابة بالغة في وجهها أثناء تصوير أحد المشاهد، ما اضطر المخرج أحمد شفيق لنقلها إلى المستشفى ثم أجرى اتصالا بزوجها الفنان أشرف زكي.

وأعلن عن استقرار الحالة الصحية للفنانة المصرية روجينا بعد نقلها لأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة جراء الاصابة.

وفي أول ظهور لها بعد تعرضها للإصابة بدت روجينا بوجه (متورم).

و نشر الفنان المصري الكوميدي حسن أبو الروس، المشارك معها في المسلسل، صورة لهما عبر حسابه على موقع (إنستجرام). و قال الفنان المصري إن روجينا وأثناء تصوير مسلسلها تعرضت لجرح عميق في وجهها، وعند نقلها للمستشفى تقرر إجراء 7 غرز تجميلية لوجهها.واوضح أنها غادرت المستشفى واستكملت التصوير رغم الإصابة.

وقال حسن أبو الروس: (الغريب وغير المتوقع أنها بعد العملية استكملت التصوير بكل براعه وجدية ووجهها ينزف في المشهد والحقيقة، وهذا كان درسا لي أنا شخصيا في التضحية والإخلاص في العمل).

وتنافس روجينا في ماراثون دراما رمضان 2021 من خلال مسلسل (بنت السلطان).

ويشارك روجينا البطولة: باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وغيرهم، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

يشار إلى أن مسلسل (بنت السلطان )يعد أولى البطولات المطلقة للفنانة روجينا والذي تنافس به خلال مارثوان دراما رمضان الجاري ويذاع على شاشة قناة النهار.