إصابة فضل شاكر في اشتباكات بمخيم عين الحلوة.. وهذه الحقيقة؟

انتشرت أخبار تفيد إصابة الفنان اللبناني فضل شاكر في اشتباكات داخل مخيم عين الحلوة في صيدا، وذلك يوم الأحد الماضي.

إصابة فضل شاكر

وأوضحت المصادر أن الفنان، المقيم في المخيم منذ عام 2013، أصيب تزامنا مع احتدام المواجهات المسلحة التي تفجرت منذ 4 أيام.

من جهته، نفى المكتب الاعلامي للفنان الأخبار المتداولة، وقال: "هذا الخبر غير صحيح ، والفنان فضل شاكر بحمد الله بالف خير ، واستغرب نشر مثل هذه الاخبار المغلوطة".

آخر أعمال فضل شاكر

ويُشار إلى أن آخر الأعمال التي طرحها فضل شاكر عبر قناته في "يوتيوب" أغنية "بغيب بمزاجي"، التي تميَّزت بإيقاعها المبهج الذي لم يعتاده الجمهور منه، حيث تفاوت ردود الأفعال الأغنية بين معجب ومنتقد.

وعلَّقت إحداهن: "انت مطربي المفضل بس الغنوه مش لايقه معاك خالص عايزين نسمع حاجات زي اللي اتعودنا عليها".

وأشاد أخرى: "بيببقلك انا حبيت مهضومه هو صيف هلق يعني لازم اغاني تهيبر الناس وانت ملك يا فضل وذكي جدا ومنك نتعلم"، وأضاف آخر: "الكلمات والستايل لا يليق بفضل شاكر إطلاقًا".

وبعد موجة الانتقادات، أوضح شاكر أن الأغنية واحد من أغاني ألبومه الجديد، وكتب ممازحَا: "بدنا نهدا و نروق يا حبيباتي❤️😄 الألبوم رح يرضي كل الأذواق".