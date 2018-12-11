إصابة نجم بوليوود شاهد كابور بسرطان المعدة..حقيقة أم إشاعة؟

نجم بوليوود: شاهد كابور

الكثير من الأخبار التي انتشرت في صحف بوليوود ومواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة حول إصابة النجم والممثل الهندي شاهد كابور بمرض سرطان المعدة، وبحسب بعض المصادر الصحفية فإنه في مراحل متقدمة.

ولكن فيما بعد، وعندما بدأ الخبر بأخذ صدى إعلامي أكثر من اللازم، خرج الممثل شاهد كابور عن صمته ونفى كل ما تم تداوله حول إصابته بالسرطان وكتب عبر حسابه على موقع توتير وقال: "أنا بخير تمامًا يا شباب، ورجائي لكم أن لا تصدقوا أي من تلك الإشاعات المغرضة".

وكان كابور في تلك الأثناء التي تحدث فيها الجميع عن مرضه يتواجد في نيودلهي برفقة زوجته، وكان في خضم تصوير بعض مشاهد الأكشن لإحدى أفلامه القادمة كما صرّح المنتج آشوين فاردي، وأكد أن التصوير استمر من 4-5 أيام وقضى كابور ساعات عمل وصلت لأكثر من 12 ساعة خلال اليوم.

على الصعيد الفني، فإن آخر أعمال نجم بوليوود هو فيلم "Batti Gul Meter Chalu"، والذي لم يحقق إيرادات جيدة في دور العرض السينمائية، وحاليًا بصدد تصوير فيلمه الجديد "Kabir Singh"، والذي من المقرر أن يبدأ عرضه في الـ21 من حزيران العام القادم.