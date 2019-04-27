إضافة الى (زلزال) حلا شيحة تقدم (نوسة نحلة ثانك يو) في رمضان

نشرت الفنانة حلا شيحة عبر صفحتها الشخصية على (إنستجرام) صور لها خلال تسجيل مسلسلها الإذاعي، المقرر إذاعته عبر إذاعات راديو النيل طوال أيام شهر رمضان.

وعلقت حلا على الصور قائلة :(قريباً في رمضان على الراديو (نوسة نحلة ثانك يو)، تأليف نهاد وحيد حامد، إخراج صفى الدين حسن.. استنونا على أكتر من محطة راديو)، حسب اليوم السابع.

يذكر أن حلا تشارك في مسلسل (زلزال) بجانب محمد رمضان، ويعد المسلسل هو العمل الأول للفنانة حلا شيحة بعد عودتها إلى التمثيل وخلعها الحجاب، عقب أكثر من 12 عاماً من الاعتزال، حيث قدمت آخر أعمالها فيلم (كامل الأوصاف) مع عامر منيب عام 2006، وظهرت فيه مرتدية الحجاب وبعدها قررت الاعتزال والابتعاد تماماً عن الساحة الفنية.