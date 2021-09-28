إطلاق الفيديو التشويقي لـ(الهيبة 5) و تيم حسن:(الهيبة جبل قريباً)

كشفت شركة (الصبّاح إخوان) عن الإعلان الترويجي الأول لمسلسل (الهيبة-جبل) بجزئه الخامس والأخير من بطولة كل من النجوم تيم حسن و عبد المنعم عمايري و إيميه صباح والذي سيعرض عبر منصة (شاهد) قريباً.

و ظهر في البرومو كل من تيم حسن والفنانة اللبنانية إيميه صيّاح والفنان السوري عبد المنعم عمايري، حيث بدا الفنان تيم حسن وهو يشرح لإيميه عن طبيعة المعركة حيث بدت أن هناك مواجهات بينه وبين تنظيم (داعش).





وحمل البرومو الترويجي الأول إشارة إلى أن مواجهات كبرى ستكون بين تيم وعبد المنعم عمايري الذي انضم حديثاً للعمل ويؤدي شخصية (وديع).

بدوره علّق تيم على الفيديو بجملة من تلك التي سيقولها في المسلسل وقال:( أنا هون قائد.. والقائد بالمعركة مابصير يقلل من قيمة خصمه..)، لافتًا إلى أن عرض المسلسل قد اقترب حيث كتب: (الهيبة جبل قريباً).

وكان المخرج سامر البرقاوي قد أكد في تصريح سابق أن أحداث (الهيبة جبل) ستكون على درجة عالية من التشويق و الإثارة.