إطلالة دومنيك حوراني الأخيرة تثير الجدل بين متابعيها

حضرت المغنية والفنانة اللبنانية دومنيك حوراني العرض الخاص لفيلم منذر رياحنة الأردني (الحارة)، الذي يقام حاليًا في أحد السينمات بمنطقة الزمالك في القاهرة. و قد أثارت اطلالة الفنانة الغريبة جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين انقسموا بين معجب و منتقد.

ويشارك في فيلم الحارة كل من عماد عزمي، بركة رحماني، منذر رياحنة، ميساء عبد الهادي، نادرة عمران ونديم ريماوي، والعمل من تأليف وإخراج باسل غندور.

وتعد أغنية (خروفي) آخر الأعمال الذي طرحتها دومنيك حوراني عبر قناتها الرسمية على موقع (يوتيوب).

أغنية (خروفي) فكرة دومينيك حوراني، من كلمات جميل بزي، ألحان الدكتور طوني عنقا، توزيع وتسجيل ستوديو إيلي سابا، تمثيل الموديل العالمي إيلي أبو أنطون، وتم تصوير فيديو كليب الأغنية في تركيا.