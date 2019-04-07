إطلالة مرعبة لرامز جلال على بوستر برنامجه الجديد (صورة)

رامز جلال

كشفت شبكة قنوات MBC مصر عن البوستر الدعائي الأول لبرنامج مقالب الممثل المصري رامز جلال والذي من المنتظر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل.

ويظهر على الصورة إسم البرنامج الذي يحمل عنوان (رامز خارج نطاق الخدمة)، فيما يطل هو في الصورة بإطلالة مخيفة ومرعبة، حسب موقع دنيا الوطن

وتدور أحداث البرنامج في إحدى دول شمال آسيا ما بين إندونيسيا وتايلاند، وتكون قصة المقلب عبارة عن اختياره لمكان ضيق للغاية يتواجد فيه الضحايا حيث يسيرون في حارة طويلة مليئة بالكاميرات الخفية، ويتفاجأ الضيف بعدد من الخدع التي تظهر خلال تواجده بهذا المكان.