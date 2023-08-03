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إعلان مواعدة جيسو من "بلاكبينك" بهذا النجم الكوري.. وصور تؤكد علاقتهما

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 03 آب / أغسطس 2023 - 11:05
جيسو
جيسو

جرى تأكيد أخبار مواعدة النجمة الكورية الجنوبية " جيسو " Jisso، من فرقة "بلاكبينك" Blackpink، ومواطنها "آهن بوهيون" Ahn Bo Hyun، بعد انتشار صور لهما حول مكان إقامة جيسو.

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جيسو تواعد آهن بوهيون

وكشفت صحيفة "ديسابتش" أن جيسو وآهن بدآ المواعدة منذ شهر مايو الماضي، إذ رصدا معًا بالقرب من مكات إقامة جيسو وذلك في شهر مايو ويونيو ويوليو حتى الأول من شهر أغسطس الحالي، على الرغم أن المغنية الكورية مشغولة بجولتها العالمية.

وأكَّدت وكالة YG، الممثلة الرسمية لـ" جيسو "، الأخبار المتداولة في بيان، جاء فيه: "لقد بدآ في التعرف على بعضهما البعض بمشاعر إيجابية. وسوف نكون شاكرين لهم إن دعمتم علاقتهما بكل إيجابية".

جيسو

رأي نجم مسلسل Snowdrop بعلاقة جيسو وآهن

من جهته، سئل "جونغ هاي إن" Jung Hae In، الذي شارك في بطولة مسلسل Snowdrop إلى جانب جيسو، عن علاقة الأخيرة مع آهن، ليشير إلى أنه يتمنى لهما علاقة صحية وجميلة.

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وأوضح أنه لا يهتم بأخبار مواعدة الآخرين رغم أنها يعتبر من المشاهير، وأضاف: "أنا كنت كذلك قبل أن أصبح ممثلا حتى. لهذا أصدقائي يشعرون بالإحباط مني، لأني لا أخبرهم أبدا بأي أخبار مواعدة، والسبب هو عدم اهتمامي بها".

جيسو
كلمات دالة:بلاكبينكجيسوآهن بوهيون

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