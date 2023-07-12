الشائعات تلاحق ليسا.. هل ستغادر فرقة " بلاكبينك"؟

صدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار أخبار تفيد بترك النجمة التايلندية "ليسا" Lisa فرقة "بلاكبينك" Blackpink، إذ أشير إلى أنها لن تقوم بتجديد عقدها مع وكالة الموسيقى الكورية الجنوبية YG Entertainment.

حقيقة مغادرة ليسا فرقة بلاكبينك

في التفاصيل، نشرت بعض التقارير أن "ليسا" لن تجدد عقدها مع الوكالة، والذي سينتهي في شهر أغسطس، فيما تسير الأمور بسلاسة مع العضوات الأخريات وهن: "جيسو"، و"جيني"، و"روزي".

بدورها خرجت الوكالة عن صمتها نافية ما أشيع حول ترك "ليسا" للفرقة، مشددةً أن المناقشات ما تزال مستمرة بشأن تجديد العقد.

ورغم نفي الوكالة للأخبار، إلَّا أن بعض التقارير الكورية أفادت أن ليسا ستحل ضيفة في أحد البرنامج، لكن نظرًا لجدول أعمال المزدحم وعدم تيقنها من تجديد العقد، فبات من الصعب عليها ترتيب نشاطاتها بعد شهر أغسطس.

حينها ردت الوكالة قائلة إن جدول أعمال "ليسا" غير مؤكد نظرًا لانشغالها بجولتها الغنائية وبعض نشاطاتها المنفردة، إذ أن تجديد العقد لا علاقة له بالأمر.

ليسا من بلاكبينك تواعد رجل أعمال ثري

وفي وقت لاحق، انتشرت أخبار تفيد أن ليسا على علاقة عاطفية مع فريدريك أرنو، الرئيس التنفيذي لشركة TAG Heuer ووريث شركة LVMH، فريدريك أرنو، البالغ من العمر 28 عامًا.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لليسا تتناول الطعام مع أرنو، البالغ من العمر 28 عامًا، في أحد المطاعم.

فريدريك أرنو هو الابن الثالث لبرنارد أرنو، مؤسس LVMH، الذي تم تصنيفه كأغنى شخص في العالم في عام 2023.

تخرج أرنو من كلية الفنون التطبيقية المرموقة في فرنسا بدرجة الرياضيات التطبيقية وعلوم الكمبيوتر، كما أنه متعدد اللغات ولديه القدرة على التحدث بالفرنسية والإنجليزية والإيطالية والألمانية.

بدأ عمله في TAG Heuer كرئيس للتقنيات المتصلة، ونجح في صعود السلم ليصبح الرئيس التنفيذي للشركة في عام 2020. ولديه رؤية لتطوير TAG Heuer بشكل أكبر للوقوف مع العلامات التجارية الأخرى للساعات الفاخرة.



