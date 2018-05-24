إفطار دبي أوبرا

تقدّم دبي أوبرا تجربة إفطار مميزة، حيث تتحول القاعة إلى موائد رمضانية مميزة، تستقبل الزوار طوال فترة الشهر الفضيل.



يشرف على إعداد الإفطار مطعم شون كونولي في دبي أوبرا،حيث سيقدّم عدداً من قوائم الطعام الشهية لتتغير مائدة الإفطار كل يوم ما سيجعل الزيارة المتكررة لدبي أوبرا تجربة جديدة في كل مرة. يرافق الإفطار موسيقى عربية حية، ومعرضاً للهدايا الرمضانية وهدايا العيد.