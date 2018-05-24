إفطار دبي أوبرا
تقدّم دبي أوبرا تجربة إفطار مميزة، حيث تتحول القاعة إلى موائد رمضانية مميزة، تستقبل الزوار طوال فترة الشهر الفضيل.
تقدّم دبي أوبرا تجربة إفطار مميزة، حيث تتحول القاعة إلى موائد رمضانية مميزة، تستقبل الزوار طوال فترة الشهر الفضيل.
يشرف على إعداد الإفطار مطعم شون كونولي في دبي أوبرا،حيث سيقدّم عدداً من قوائم الطعام الشهية لتتغير مائدة الإفطار كل يوم ما سيجعل الزيارة المتكررة لدبي أوبرا تجربة جديدة في كل مرة. يرافق الإفطار موسيقى عربية حية، ومعرضاً للهدايا الرمضانية وهدايا العيد.
يشرف على إعداد الإفطار مطعم شون كونولي في دبي أوبرا،حيث سيقدّم عدداً من قوائم الطعام الشهية لتتغير مائدة الإفطار كل يوم ما سيجعل الزيارة المتكررة لدبي أوبرا تجربة جديدة في كل مرة. يرافق الإفطار موسيقى عربية حية، ومعرضاً للهدايا الرمضانية وهدايا العيد.
التاريخ
16 مايو - 14 يونيو 2018
الموقع
دبي أوبرا
الهاتف
رسم الدخول
250 درهم، وخصم 50% للأطفال بين 6 و12 سنة، والأطفال دون السادسة مجاناً
الدخول
من المغرب – 9.30 مساءً
الموقع الإلكتروني
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