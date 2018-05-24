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إفطار دبي أوبرا

إفطار دبي أوبرا
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نشر 24 مايو 2018 - 13:33 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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تقدّم دبي أوبرا تجربة إفطار مميزة، حيث تتحول القاعة إلى موائد رمضانية مميزة، تستقبل الزوار طوال فترة الشهر الفضيل.
تقدّم دبي أوبرا تجربة إفطار مميزة، حيث تتحول القاعة إلى موائد رمضانية مميزة، تستقبل الزوار طوال فترة الشهر الفضيل.
تقدّم دبي أوبرا تجربة إفطار مميزة، حيث تتحول القاعة إلى موائد رمضانية مميزة، تستقبل الزوار طوال فترة الشهر الفضيل.  

يشرف على إعداد الإفطار مطعم شون كونولي في دبي أوبرا،حيث سيقدّم عدداً من قوائم الطعام الشهية لتتغير مائدة الإفطار كل يوم ما سيجعل الزيارة المتكررة لدبي أوبرا تجربة جديدة في كل مرة. يرافق الإفطار موسيقى عربية حية، ومعرضاً للهدايا الرمضانية وهدايا العيد.
 

التاريخ

16 مايو - 14 يونيو 2018

الموقع

دبي أوبرا

الهاتف

+971 4 444 0888

رسم الدخول

250 درهم، وخصم 50% للأطفال بين 6 و12 سنة، والأطفال دون السادسة مجاناً

الدخول

من المغرب – 9.30 مساءً

الموقع الإلكتروني

http://www.dubaiopera.com/showlist/iftar-2018/
 
 
 

 


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