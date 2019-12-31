إلغاء حفل محمد منير لرأس السنة بسبب وضعه الصحي

أعلن الفنان الكبير محمد منير تأجيل حفله المقرر في رأس السنة بأحد فنادق القطامية لأجل غير مسمى بسبب وعكة صحية شديدة.

و قال منيرعلى موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): ( جمهوري الغالى والحبيب.. كنت على شوق أن ألتقى بكم لنحتفل كما تعودنا سوياً بالعام الجديد فى حفل رأس السنة، ولكنها إرادة الله!!.. ونظراً لإصابتي بوعكة صحية فقد تقرر تأجيل الحفل، على وعد بتحديد موعد لحفل جديد في القريب العاجل، فور تماثلي للشفاء، كل عام وأنتم بخير وفي أطيب حال).

يذكر أن منير خلال الحفلين الأخيرين له كان غير قادر على الغناء واقفاً واستخدم كرسياً للجلوس عليه، وظهر متعباً خلال حفل دار الأوبرا المصرية الذي أقيم في بداية شهر تشرين الثاني الماضي والذي تم تكريمه خلاله عن مشواره الفني والغنائي الطويل الممتد لأكثر من 40 عاماً.