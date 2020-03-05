إلغاء حفل ميريام فارس في السعودية بسبب (كورونا)

أعلنت الفنانة اللبنانية ميريام فارس إلغاء حفلها في فعاليات أول بطولة نسائية للجولف فى السعودية، والذي كان مقررا إقامته يوم 20 مارس/آذار الجاري، بسبب الإجراءات الوقائية الحالية في السعودية لمنع تفشى فيروس كورونا.

وقالت الشركة المنظمة في بيان لها:(بعد أن كان من المقرر أن تحيي ملكة المسرح، ميريام فارس، الحفل الفني لفعاليات أول بطولة نسائية للجولف في المملكة العربية السعودية بتاريخ 20-3-2020 في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة تقرر إلغاء الحفل)، حسب موقع اليوم السابع.

واختتم البيان بأن القرار جاء : (حفاظا على سلامتها (ميريام فارس) وسلامة المواطنين، وضمن الإجراءات الاحترازية التي يتم أخذها جراء انتشار فيروس كورونا).

وأعلنت المملكة العربية السعودية تسجيلها أول حالة إصابة بفيروس كورونا، وهي لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين.