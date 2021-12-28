إلهام الفضالة ترد على هيا الشعيبي "الله يكفينا شر لطفاء المظاهر".. والأخيرة توجه نصيحة عن الأمومة

لم تنتظر الفنانة الكويتية إلهام الفضالة يومًا كاملًا للرد على مواطنتها الفنانة هيا الشعيبي التي أثارت على ما يبدو غضبها واستفزتها عقب زيارتها الأخيرة لطليقها الصحفي خليل التميمي واحتضان ابنتها نور.

ونشرت إلهام الفضالة سلسلة منشورات عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، في المنشور الأول كُتب: "يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.. حسبي الله ونعم الوكيل".

وأضافت في صورة أخرى: "الله يكفينا شر لطفاء المظاهر".







رد هيا الشعيبي على إلهام الفضالة



ولم تتوانَ هيا الشعيبي بالرد على منشورات الفضالة، حيث وجهت لها نصيحة مبطنة، وكتبت: "تصبحون على خير يا أهل الخير ، وعيالكم أمانة حطو بالكم عليهم لا تاخدكم أمور الدنيا ترى الحين امتحانات واللي عندها صغار يبون حنانج وحظنج محد يعوظ حظن الأم بشي كل شي يهون اله الظنه ما يهون ككل شي يتعوض تصويري شغلي مسرحي اله عيالي أخذ من عمري وعطيهم بس".



ابنة إلهام الفضالة الكبرى ترد على هيا الشعيبي



على صعيد آخر، دافعت ابنة إلهام الفضالة الكبرى عن والدتها عن طريق منشور شاركته عبر حسابها على "سناب شات"، وكتبت: "أمي اللي افديها بروحي.. امي اللي رضاها من رضا رب العالمين علي كافي اذا رفعت ايدها تدعي لضناها ماكو احلى من دعوة الام.. فاللهم احفظ لي امي وابعد عنها كل حزن وكل منافق وحاسد وتكون راضية علي.. امي جنتي".

هيا الشعيبي تستفز إلهام الفضالة



وحاولت هيا الشعيبي استفزاز إلهام الفضالة مستخدمة ابنتها الصغرى نور، فقد ظهرت في الفيديو الذي نشره طليق إلهام جالسة على أريكة محتضنة نور وتقبلها على جبينها، ثم يمكننا سماعها تغني "وحشتيني وحشتيني وحشتيني"، ثم تطلب من نور إظهار وجهها للكاميرا لتسألها حول ما توَّد قوله لها قائلة "شنو تقولين حق ماما هيا"، لتجيب الفتاة "أنا أحبك".



