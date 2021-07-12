إلهام الفضالة تٌجبر شهاب جوهر على الإنفصال عن أم أولاده وتتزوج منه رسمياً!

صُدم الجمهور العربي بخبر زواج الممثلة الكويتية إلهام الفضالة من الممثل شهاب جوهر من بعد مشاركتهما معاً خلال الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل أمينة حاف.

الخبر الصادم كانت الإعلامية مي العيدان أول من شاركته بمنشور عبر صفحتها الشخصية في انستقرام ومن بعدها ردت على تساؤلات الجمهور وشكهم بأن الموضوع مجرد إشاعة بالتأكيد أنها أرسلت لها عبر الواتس اب تهنئة بمناسبة الزواج لتشكرها إلهام الفضالة بدورها.

الممثلة الكويتية بدورها أغلقت التعليقات من بعد الهجوم الشديد الذي تعرضت له لأن العيدان أكدت أن إلهام تطلقت من زوجها بعد أن وقعت بحب شهاب، وكذلك الأمر مع الأخير الذي طلق أم أولاده حتى يتزوج من الفضالة.

زوج إلهام الفضالة السابق!

إلهام تزوجت للمرة الأولى في سن السادسة عشر ورزقت بابنتها الأولى "منى" في السعودية ثم عادت إلى الكويت واستكملت دراستها، تزوجت بعدها من الصحفي خليل التميمي، ولديها منه ابنتان هما فجر والنور.



زوجة شهاب جوهر!

زوجة الممثل ليست شخصية معروفة وقد حرص على إخفائها عن عالم الشهرة واكتفى بقوله بأنه متزوج ولديه أربعة أطفال وهم نرجس وآية وفاضل ولؤلؤة. وكان شهاب قد صرح سابقاً بأنه لن يتزوج مرة أخرى وهو يحب زوجته ويحترمها وقال بأنها امرأة متفهمة.

مسلسل أمينة حاف

مسلسل خليجي كويتي يشهد أحداث درامية اجتماعية بشكل عام مع وجود جانب من الكوميديا حيث يتناول فكرة تعدد الزوجات في الخليج. و تؤدي الممثلة الهام شخصية الزوجة الرابعة واسمها امينة ويكون لديها مشاكل كبيرة في حياتها تجعلها تتغير حياتها وتتزوج رجل متزوج لتدخل في كثير من الصراعات مع زوجاته الثلاثة برغبةٍ منها للمزيد من الأكشن والأحداث في حياتها بعد أن كانت ممُلة ومليئة بالظلم والفقر من زوجها الأول والذي كانت قد أنهت حياته بعد أن علمت أنه يملك الكثير من الأموال إلا أنه أخفاها عنها وعن ابنتهما الوحيدة.



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