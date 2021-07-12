مودل روز تتناول حلزون أمام المتابعين وتُوقعهم في صدمة وحيرة!

صدمت السعودية مودل روز الجمهور بتناولها الحلزون أمام عدسات الكاميرا وسط صدمة المتابعين وحيرة شديدة حول ما تفعله.

روز وثقت الخطوات لحظة بلحظة بدايةً عند شرائها للحلزون وصولاً للحظة تحضيره للأكل عن طريق وضعه في الفرن لعدة دقائق. من بعدها بدأت بتجربة طعم الحلزون أمام الكاميرا لتصل لنتيجة أن طعمه رائع ويجب على الجميع تجربته.

المتابعين كانوا في حالة صدمة وأطلقوا عدة تعليقات منها "بداية صناعة فايروس جديد"...وتابع آخر "ضاقت علي الدنيا علشان اجرب اكل حلزون ليه ، الله لا يحدنا ، وش قصر معانا الدجاج فيه"...في حين أكد الأغلب أن الحلزون طعام لذيذ ويعتبر أكلة مهمة في بلاد المغرب وأنه حتى في دبي يتم تقديمه داخل أحد المطاعم الفاخرة.

مودل روز تتعرض للسخرية!

من جهة أخرى، تعرضت مودل روز لسخرية واسعة أول أمس من رواد السوشال ميديا بعد تداول فيديو لها خلال بث لايف كانت قد أطلقته عبر حسابها في انستقرام. وأظهر الفيديو روز وهي تتحدث مع متابعينها ومن بعدها تفاجأت بأن الفلتر تم إزالته تلقائياً لتبتعد عن الشاشة لـ ثوانٍ ومن ثم تعود مُجدداً بعد أن عاد الفلتر.

واعتبر البعض تصرف روز هرباً وتوتر من الموقف المحرج الذي حصل معها خاصةً أنها دائماً ما تصرح بأنها لا تحب استخدام الفلتر وتفضل أن تكون على طبيعتها.

رد طليق مودل روز

روز كانت منذ أشهر قد شغلت حديث الجمهور حول موضوع طلاقها ومن بعدها وصفها لزوجها بالغدار والخائن، ولم يمر وقت طويل على تصريحات روز حتى جاء رد طليقها سريعًا، حيث نشر أية قرأنية "ويل يومئذ للمكذبين" مشيراً إلى ما ذكرته روز من خيانة وكذب ونفاق، وتابع حول موضوع الكذب أن روز وصديقها تسببوا باعتقاله من قبل الشرطة بعد شكوى بتهمة محاولة قتل صديقها نيكول.

وتابع طليق روز أن الأخيرة كانت تقف أمام المنزل وتضحك على وضعه وقامت بتصويره وشاركت الفيديو مع المحامي بغاية إرساله إلى مكتب التأشيرات لمنعه من دخول البلد مجدداً. كما أضاف أن أصدقاء روز حالياً معروفين بسمعتهم السيئة والتي منها تجارة المخدرات، كما تابع أن سبب ابتعاد أصدقائها عنها هو ما فعلته بحق زوجها والادعاءات الكاذبة التي أطلقتها بحقه.

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