مايا دياب تتناول الروبيان وهو على قيد الحياة… والجمهور "ما بقلبها رحمة"!

جدل كبير أثارته النجمة اللبنانية مايا دياب بعد أن شاركت فيديو لها وهي تصطاد الروبيان من أحد شواطئ بلدها الأم لبنان.

مايا في البداية اصطادت الروبيان ومن بعدها بدأت بتناوله وهو حي بمشهد أثار حفيظة رواد السوشال ميديا الذين هاجموها بعدة تعليقات كان منها "ما بقلبها رحمة"...وتابع آخر "طيب غسليه بموية نظيفة يعع"...وجاء في تعليق أحدهم "هالإنسانة بتحس راكبها جني".

سقوط مايا دياب !

مايا دياب كانت منذ أيام قد شاركت فيديو لها من كواليس تصوير أحد أعمالها الفنية وهي تتزحلق باستخدام الـhoverboard ، وأثناء التصوير انزلقت مايا لتسقط على الأرض، وأثار الفيديو سخرية الجمهور الذي تداوله على نطاق واسع بعدة تعليقات كان منها "أكثر فنانة بتوقع على المسرح".

أخر أعمال مايا دياب !

كانت مايا دياب منذ أيام قد طرحت كليب أغنيتها الجديدة "أحلى الكلام" عبر حسابها الرسمي في موقع يوتيوب. العمل كان من كلمات ناصر الجيل، أما ألحان فكانت من نصيب محمود خيامي، واشرف على التوزيع هادي شرارة، والكليب كان من إخراج شيرين خوري، وحقق العمل أكثر من 5 مليون مشاهدة.

خلاف مايا دياب وأصالة!

كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب خلال أحد البرامج الرمضانية عن خلافها مع أصالة نصري من بعد ما جمعتهما علاقة قوية خلال الفترة الماضية، وكان التعليق الوحيد لـ مايا على موضوع الخلاف "أخلاقي ما بتسمحلي اني أقول"!....وتابعت بـ "حصلت حاجة لو هي طلعت وتكلمت فيها أنا هتكلم ولو هي ما تكلمتش مش رح أحكي لأنو أخلاقي ومحبتي ما بتسمحلي أحكي" وختمت الموضوع بـ "عملت حاجة متوقعتهاش منها تماماً".

للمزيد من قسم الترفيه:

رهف القنون تفعلها مُجدداً… وهذه المرة مؤخرة عارية من دون ملابس داخلية!

طلاق الفنانة أحلام.. صدمة كبيرة وخيبة أمل أكبر!

موكا حجازي وصدمة ممارسة الجنس مقابل المال.. وصُور مُخلة بالآداب!

