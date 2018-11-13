إليسا بإطلالة مُثيرة تُعرضها للانتقاد في دبي!

إليسا

أثارت الفنانة اللبنانية إليسا حالة من الجدل وضجة كبيرة بسبب إطلالتها الجريئة جدًا في حفل Givenchy والذي أُقيم في مدينة دبي الإماراتية.

وارتدت الفنانة اللبنانية لهذه المناسبة بنطلون أسود، وحمالة صدر سوداء اللون فوقها بلوزة من الشيفون الكامل والذي يكشف بشكل كبير عن جسدها، وتركت شعرها منسدلًا وأمسكت حقيبة كلاتش باللون الأسود.

وفور نشر إليسا لصورها تعرضت لهجوم كبير من قبل متابعيها والذين انتقدوا جرأة إطلالتها وظهورها بهذا الشكل، كما وطالبها عدد منهم باحترام عادات وتقاليد المجتمع العربي.

وبالتزامن مع هذه الإطلالة المُثيررة انتشرت شائعات عن وفاة الفنانة اللبنانية في دبي بسبب حادث سير عنيف، وهو الأمر الذي نفته إليسا عبر تغريدة كتبتها في تويتر، طالبت من خلالها عدم نشر مثل هذه الشائعات والتوقف عن إطلاقها.

يُشار إلى ان الفنانة اللبنانية كانت قد ظهرت مؤخرًا في برنامج "معكم" والذي تقدمه الإعلامية المصرية منى الشاذلي، للحديث ولأول مرة في برنامج تلفزيوني عن تجربتها مع مرض سرطان الثدي، ورحلة علاجها.