إليسا، نجوى كرم

بعد أن انقطعت لفترة عن التعاون مع شركة روتانا، عادت الفنانة اللبنانية نجوى كرم من جديد إلى روتانا التي أقامت حفل ومؤتمر خاص بهذه المناسبة، وكانت إليسا قد حرصت على المباركة لزميلتها في الوسط الفني من خلال حسابها على تويتر.

وقالت إليسا في تغريدتها التي وجهتها لنجوى: " مبروك رجعتك لروتانا وإن شاء الله بتتوفقى بكل أعمالك، روتانا ما بتحب إلا الناجحين".وردت نجوى كرم عبر حسابها على تويتر قائلة: " الله يبارك فيكى وتكون الصحه تاج على رأسك".

Allah ybeerik fiki w tkoun l so77a teej 3a rasik https://t.co/NrdDuotNlN — Najwa Karam (@najwakaram) ٩ يناير ٢٠١٩

الجدير ذكره أن إليسا لم تكن الوحيدة التي باركت لنجوى كرم، حيث أن كل من الفنانة سيرين عبد النور والفنانة نوال الزغبي قد تواجدن في الاحتفالية الخاصة بعودتها إلى شركة روتانا وتمنوا لها التوفيق والنجاح في أعمالها القادمة مع مدير الشركة التنفيذي السيد سالم الهندي.