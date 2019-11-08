إليسا تبحث عن عامل نظافة من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد تصريحه

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، تغريدةً عبر حسابها على موقع (تويتر)، تضمّنت بحثها عن شاب يعمل في النظافة، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة تم إيقافه عن العمل، وقام بتوجيه رسالة مؤثرة عدّها الكثيرون بمثابة (الصرخة) في وجه المسؤولين اللبنانيين.

وقالت إليسا، إن الزبالة التي تحدّث عنها هذا العامل أشرف من الطبقة التي تجلس على كراسيها في إشارة إلى مسؤولي لبنان، مطالبةً متابعيها عبر (تويتر)، بالتواصل معها في حال توصّلوا لهذا الشخص.

وجاء في تغريدة إليسا: (إذا حدا قادر يوصل لهالشخص بتمنى يتواصل معنا بأيا طريقة، الزبالة اللي حكي عنها أشرف من هل الطبقة الملزقة عا كراسيها ونحنا بدنا نكون التغيير بالقول والفعل)، حسب موقع دنيا الوطن.