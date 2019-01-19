شاهدوا بالفيديو: إليسا تتعرض لموقف محرج على المسرح بعد انقطاع الكهرباء!

إليسا

أحيت الفنانة اللبنانية إليسا حفلًا غنائيًا خيريًا لصالح مرضى السرطان يوم الجمعة الماضي في أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة المصرية القاهرة، ولم تكن تتوقع أن ينفصل التيار الكهربائي ويعم الظلام في أرجاء المكان أثناء استعدادها لغناء "أسعد واحدة".

وحتى تتفادى إليسا هذا الموقف المحرج، تعاملت مع الأمر بطرافة وخفة ظل كما عهدها جمهورها، لتعلق قائلة بعد انفصال التيار الكهربائي: "شو هالجو الحلو هادا بيجنن"، وأكملت: "انقطعت الكهربا، يعني كمان هون بتنقطع مو بس عنا"، إشارة منها إلى أن الكهرباء تنقطع أيضًا في بلدها لبنان.

يشار إلى أن الفنانة اللبنانية إليسا أثرت في الكثيرين في عام 2018، وذلك بعد إعلانها عن إصابتها بمرض سرطان الثدي وشفائها منه من خلال أغنيتها "إلى كل اللي بيحبوني"، لتثير مشاعر محبيها في كل مكان وتشجّع كل إمرأة على محاربة هذا المرض الخبيث والإسراع في إجراء الفحص لمعالجته منذ البداية.