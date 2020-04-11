إليسا تثير الجدل بتغريدة: (مسيحية و اللي مش عاجبه ما يتبعني!)

أثارت الفنانة اللبنانية اليسا جدلا كبيرا من خلال تغريدة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة (تويتر).

وقالت اليسا من خلال تغريدتها: ( أنا فخورة إني مسيحية، وإيماني تاج عا راسي وما حدا بيحقلو ينتقد أو يتهجم أو يشتم. يللي مش عاجبوا ما يتبعني. ارتقوا بقا لأنو الدين منو مسبات الدين أخلاق وبعض الناس بيسيئوا لدينا لما يشتموا غيرن، صار الوقت نخلص من هالمواضيع والرجعية).

من جهة اخرى، طرحت شركة (روتانا،) البوستر الرسمي لأغنية إليسا الجديدة (هنغني كمان وكمان) والتي تستعد لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث قامت إليسا بنشر مقطع صغير منها.