إليسا تحتفل بعيد ميلاد هيفاء وهبي مباشرة و على المسرح

البوابة-فاجأت النجمة اللبنانية إليسا، مواطنتها النجمة هيفاء وهبي بالاحتفال بعيد ميلادها الـ51، على المسرح و أمام جميع حضور حفلهما سويا في قطر الذي أحييتاه سويا مساء أمس الخميس، في قطر .

هذا و فوجئت هيفاء وهبي أثناء غنائها بكعكة عيد ميلاد كبيرة على المسرح، وظهرت إليسا وهي تغني في الميكروفون أغنية عيد الميلاد، وسط تفاعل الحضور.

هذا وتعيش الفنانة هيفاء وهبي حالة من النشاط الفني مؤخرا، فإلى جانب إحياء الحفلات في العديد من دول الخليج، فقد انتهت من تصوير مشاهد فيلمها الجديد (رمسيس باريس)، ويعرض لها فيلم (أشباح أوروبا) عبر منصة شاهد.