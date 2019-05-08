إليسا تحضر لجديدها و تعلن موعد طرحه

أعلنت المطربة اللبنانية ​إليسا،​ موعد طرح ألبومها الجديد، الذي تواصل تسجيله خلال الأيام الجارية، لتطرح الألبوم نهاية العام الجاري تزامنًا مع عيد الميلاد .

ونشرت إليسا عبر حسابها علي (تويتر) قائلة: (أعتقد أنني سأطرح الألبوم تزامناً مع عيد الميلاد، بالمناسبة أول أغنية لبنانية أخذتها بالفعل من الكبير ​علي المولي)، حسب موقع مصراوي.

وعلق الملحن محمد رحيم، بإعلانه إختيار إليسا أول أغنية لبنانية من الألبوم المقبل من ألحانه بعنوان( قهوة الماضي).

فيما علق الشاعر علي المولى، عما قالته إليسا قائلاً: (طب قدي بشوف حالي فيكي أنا).