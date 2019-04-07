إليسا

أحيت الفنانة اللبنانية إليسا حفلها الأخير في دبي، وسط حضور كبير من الجمهور يوم الجمعة، ولاقت تفاعلًا لا مثيل له مع أغانيها التي قدمت الحديث والقديم منها على المسرح، بالإضافة إلى تقديمها وصلة رقص شرقي أشعلت فيها الأجواء.

View this post on Instagram A post shared by ملكة الاحساس (@elissa_ksa) on Apr 5, 2019 at 1:14pm PDT

ولكن ما كان حديث الجميع من ذلك الحفل، هو تحدي إليسا للمخرجة والكاتبة اللبنانية ريما الرحباني ابنة الفنانة الكبيرة فيروز، والتي أطلقت بيانًا قبل ساعات من حفل إليسا بدبي، تحذر من خلاله كل من يقوم بالغناء لوالدتها أو الأخوين رحباني دون الحصول على موافقة مسبقة، إلا أن إليسا ردت على تلك التحذيرات بأداء أغنية "سألتك حبيبي" على المسرح.

الجدير ذكره أن إليسا سافرت منذ فترة إلى صربيا لتصوير فيديو كليب أغنيتها الجديدة "كرهني" من ألبومها الأخير "إلى كل اللي بيحبوني"، وشاركت فيديو تشويقي ومقاطع من الفيديو كليب الجديد عبر حساباتها على مواقع التواصل دون الكشف عن موعد طرحه، وتعاونت فيه مع صديقتها المخرجة إنجي جمال.

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