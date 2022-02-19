إليسا ترد على منتقدي حفلها في أمريكا: (موتوا بغيظكم!)

وجهت المطربة اللبنانية إليسا رسالة شديدة اللهجة إلى منتقدي حفلها الأخير بالولايات المتحدة الأمريكية والذي أقيم على متن سفينة (ستارز أون بورد) بحضور جماهيري كبير بالتزامن مع عيد الحب 2022.

وكتبت إليسا عبر حسابها على موقع (تويتر): (مرارا وتكرارا إلى الحاقدين موتوا بغيظكم، أفضل حفل على الإطلاق، وسعيدة بغض النظر عما تقولوه).

وأظهرت بعض مقاطع الفيديوهات مقطعاً وُصف أنه يمثل (حدة) إليسا في تعاملها مع أحد معجبيها، إذ قامت بمعاملته بطريقة اعتبرها البعض فجة، عندما صعد على المسرح لتقديم وردة لها والتقاط صورة معها.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصرف إليسا، معتبرين أنها أحرجت الشاب أمام الحضور، وأن النجم يجب أن يتعامل مع معجبيه بشكل يحمل مزيداً من اللياقة.