إليسا تستعد لإحياء مهرجان (موازين) المغربي

تستعد المطربة اللبنانية إليسا لإحياء حفل غنائي كبير في المغرب يوم 25 يونيو/حزيران المقبل، على خشبة مسرح فضاء النهضة المخصص للنجوم العرب، ضمن فعاليات مهرجان (موازين) إيقاعات العالم، في تمام الساعة العاشرة مساء.

يذكر أنه من المقرر انطلاق مهرجان موازين الدولي في دورته الـ18 والذي يقام خلال الفترة من 22 إلى 30 يونيو/حزيران 2019 تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، ويستعد المهرجان الذي يعتبر أهم وأضخم حدث موسيقي في إفريقيا والشرق الأوسط، لاستقبال عدد كبير من أكبر النجوم العالميين والمغاربة، على 6 مسارح بالرباط وسلا على مدار 9 أيام.