إليسا تستعيد رشاقتها و تخطف الأنظار بالـ(هوت شورت)

البوابة-فاجأت النجمة اللبنانية إليسا محبيها بنشر مجموعة صور جديدة كشفت فيها عن استعادةرشاقتها بطريقة لافتة وبإطلالة شبابية صيفية ناعمة نالت إعجاب الآلاف من محبيها.و علقت الفنانة على الصور قائلة :(ظلال الصيف).

و ظهرت إليسا مرتدية توب أبيض أوف شولدر مع هوت شورت جينز من Celine، و بلغ سعرها 1065.14 دولار أمريكي.

يشار الى أن النجمة طرحت مؤخرا فيديو كليب أغنية (بتمايل على الـBeat) التي تعاونت فيها مع المخرجة إنجي جمال، كما و أحيت مؤخرا حفلا ضخما ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وسط حضور جماهيري كبير، وتألقت خلال الحفل بباقة من أجمل أغنياتها.







