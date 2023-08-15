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إليسا تستعيد رشاقتها و تخطف الأنظار بالـ(هوت شورت)

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 15 آب / أغسطس 2023 - 03:20
إليسا
إليسا

البوابة-فاجأت النجمة اللبنانية إليسا محبيها بنشر مجموعة صور جديدة كشفت فيها عن استعادةرشاقتها بطريقة لافتة وبإطلالة شبابية صيفية ناعمة نالت إعجاب الآلاف من محبيها.و علقت الفنانة على الصور قائلة :(ظلال الصيف).

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و ظهرت إليسا  مرتدية توب أبيض أوف شولدر مع هوت شورت جينز من  Celine، و بلغ سعرها 1065.14 دولار أمريكي.

إليسا

يشار الى أن النجمة طرحت مؤخرا فيديو كليب أغنية (بتمايل على الـBeat) التي تعاونت فيها مع المخرجة إنجي جمال، كما و أحيت مؤخرا حفلا ضخما ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وسط حضور جماهيري كبير، وتألقت خلال الحفل بباقة من أجمل أغنياتها.

إليسا




 

كلمات دالة:إليسا

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