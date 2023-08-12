إليسا تفضل سعد لمجرد عليه و ناصيف زيتون يرد

البوابة-ردا منه على ما صرحته النجمة اللبنانية إليسا، حول تفضيلها للفنان سعد لمجرد و اعتباره أقرب لقلبها منه، قال الفنان السوري ناصيف زيتون: (أكيد بتفضل سعد لمجرد، بالأخير سعد فنان كتير كبير وإليسا فنانة كبيرة وزيادة، و ما في جفا بيني وبين إليسا...)، مؤكدا أن العلاقة التي تجمعه بإليسا هي زمالة فقط واصفا نفسه بالـ (تلميذ) و متمنيا أن تطور العلاقة بينهما لترتقي إلى مستوى الصداقة.

هذا و كانت إليسا قد قامت بالرد على أحد متابعيها عبر موقع (إكس) عندما سألها (مين الاقرب لقلبك سعد لمجرد أم ناصيف زيتون؟)، قائلة:(سعد بالتأكيد!).

يشار إلى أن المغني السوري كان قد أحيا حفلا غنائيا كبيرا، ضمن فعاليات الدورة السابعة والخمسين من مهرجان قرطاج الدولي، شهد حضورا كبيرا، قدم خلاله ناصيف أجمل أغنياته ليبهر الجمهور التونسي بالكلمة و الألحان الشرقية ومن بينها (بربك، مش عم تضبط معي، حب جنون،أنا معك و كذبة).





