إليسا تشارك جمهورها بصور من رحلتها العلاجية في ألمانيا

حرصت الفنانة إليسا على مشاركة متابعيها بتفاصيل رحلتها الى المانيا، لطمأنة محبيها عن حالتها الصحية ونفي الاخبار التي انتشرت عن سفرها للخارج بسبب عودة مرض السرطان.

وتشارك اليسا متابعيها بمجموعة من الصور الطبيعية للاماكن التي زارتها للاسترخاء، وبدت في صورة بمفردها تستمتع بالمناظر الخلابة، حيث بدت في غاية السعادة وبصحة جيدة في صورة اخرى مع احدى صديقاتها.في حين رأى العديد من متابعيها انها تبدو شاحبة ومتعبة من خلال الصورة وتتصنع الابتسامة والفرح، حسب موقع دنيا الوطن.

وكانت اليسا ردت على بعض التعليقات المرتبطة بسفرها وحالتها الصحية من خلال صفحتها على (تويتر)، ونشرت تغريدة كتبت فيها: (أنا بخير. لا أجري عملية جراحية، إنما مجرد علاج عادي ليدي بسبب مضاعفات العمليات. لا داعي للقلق ولا للأخبار الخاطئة. بحبكن).