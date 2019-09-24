إليسا تشعل (إنستجرام) بإطلالة على البحر و بـ(الكاش مايوه)

نشرت الفنانه إليسا عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي (انستجرام) صوره لها علي البحر مرتديه (كاش مايوه) كحلي اللون. وعلقت اليسا علي الصوره قائلة: (مرحبااا بالجميع)، ونالت الصورة إعجاب جمهورها بشدة، حسب موقع صدى البلد.

يذكر ان إليسا أوشكت على الانتهاء من تحضيرات ألبومها الجديد المقرر طرحه في عيد الكريسماس المقبل، ويعد الأخير في مشوارها الفني بعد إعلانها قرار الاعتزال.

ويتعاون مع اليسا في ألبومها الجديد عدد كبير من أهم شعراء وملحني الوطن العربي منهم أمير طعيمة، نادر عبد الله، رامي جمال، محمد رحيم، محمد يحيى. ومن لبنان زياد برجي، علي المولى، سهام الشعشاع، سليم عساف، نزار فرنيسي ومروان خوري.