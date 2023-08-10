إليسا تسخر من قرار منع عرض "باربي".. وتصف الوضع بـ"السخيف"!

منع وزير الثقافة اللبناني محمد مرتضى عرض فيلم "باربي" على الأراضي اللبنانية، مؤكدًا أن السبب الرئيسي وراء هذا القرار ترويجه للمثليّة الجنسيّة.

لبنان تمنع عرض "باربي"

وكتب مرتضى عبر حسابه في "تويتر": "فيلم "باربي" يتعارضُ مع القيم الأخلاقية والإيمانية ومع المبادىء الراسخة في لبنان، إذْ يروّج للشذوذ والتحوّل الجنسي ويُسوّق فكرةً بشعةً مؤدّاها رفض وصاية الأب وتوهين دور الأم وتسخيفه والتشكيك بضرورة الزواج وبناء الأسرة، وتصويرهما عائقاً أمام التطوّر الذاتي للفرد لا سيّما للمرأة".

إليسا غاضبة من منع فيلم "باربي"

من جهتها أعربت الفنانة اللبنانية إليسا عن استيائها من منع عرض الفيلم في دور السينما، ووصف القرار بـ"السخيف" و"الرجعي".

وكتب إليسا في تغريدة لها: "انشالله وزير الثقافة ما يعرف شو في مواد عالانترنت وعا نتفلكس أحسن ما يقطع عنا الاتصالات كمان. منع فيلم باربي من أسخف القرارات اللي عم تزيد رجعية الدولة ومؤسساتها. مين بدو يخبر دولتنا إنو اللي بيخاف عا قيم المجتمع من فيلم بتكون المشكلة بالمجتمع مش بالفيلم؟".



