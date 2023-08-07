إليسا تكشف موعد ألبومها الجديد.. ومعجبوها متحمسون

كشفت الفنانة اللبنانية إليسا عن موعد طرح ألبومها الذي طال انتظاره، معلنةً عن بعد التفاصيل الخاصة بالأغاني.

إليسا تكشف موعد طرح ألبومها الجديد

ولفتت إليسا خلال أحد اللقاءات الإعلامية أن ألبومها سيطرح في شهر أكتوبر المقبل من العام الحالي، وسيتضمن 12 أغنية من بينها أغاني منفردة ستطرح قريبًا.

وأشار إلى أن الأغنية القادمة ستطرح قريبًا لكن دون فيديو مصوَّر لها، رغم أنها تحبذ بشكل عام الكليبات للترويج لأعمالها، مشددةً على أن الصورة مهمة في زمننا.

وأضافت: "لأغنية التي سأطرحها قريبا لن أصورها فيديو كليب، لكن أغنيات أخرى قد أصورها، أنا الآن لدي شركة إنتاج ومسئولة عن أعمالي وأحاول دائما أن أصور أغنياتي لأننا في عصر الصورة وأحاول جاهدة أن أقدم صورة جيدة للجمهور".

وبيَّنت أن أغنيتها "بتمايل على الـBeat"، التي طرحتها قبل فترة ليست بالبعيدة، تعتبر إحدى أغنيات الألبوم الجديد.



