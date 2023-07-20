دينا حايك عاتبة على إليسا و نانسي عجرم لتجاهل مرضها

البوابة-تحدثت الفنانة اللبنانية دينا حايك عن رحلة علاجها من مرض السرطان، و موقف زملائها في الوسط الفني الذي دعموها ووقفوا بجانبها، و ذلك أثناء حلولها كضيفة في برنامج (بلا تصنيف) الذي عرض على محطة LBC الفضائية و روتانا موسيقى.

و تحدثت دينا عن إهتمام الكثير من زملائها في الوسط الفني و على رأسهم النجوم وائل كفوري، فارس كرم، ملحم زين، أحلام، شمس الكويتية و آخرين، مشيرة الى إنها تواصلت مع إليسا للاستفادة من تجربتها في محاربة السرطان وقدمت لها النصائح، ولكنها لم تعاود الاطمئنان عليها، مضيفة الى أنها شعرت بالحزن بعد تجاهل الفنانة نانسي عجرم موضوع مرضها و عدم الإطمئنان عنها.

كما طمأنت دينا جمهورها على صحتها لتشكر الله بأنها شفيت تماما وانتصرت على مرض السرطان، و أنها حالياً تجهّز عددا من الاغنيات و منها أغنية رومانسية.