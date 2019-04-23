إليسا تطرح كليب أغنيتها (كرهني)

طرحت الفنانة إليسا، فيديو كليب الجديد (كرهني) إحدى أغنيات ألبومها (إلى كل اللي بحبوني) على قناتها الرسمية على (يوتيوب)، وحصد الفيديو منذ طرحه 16 ألف مشاهدة، حسب اليوم السابع.

وتعد أغنية (كرهني)، الثانية التي تصورها إليسا على طريقة الفيديو كليب بعد (إلى كل اللي بيحبوني) الذي طرحته إليسا بالتزامن مع ألبومها الذي يحمل نفس اسم الاغنية، وحقق الكليب نجاحاً كبيراً لاسيما أنها أعلنت فيه عن إصابتها بالسرطان وتعافيها منه.

وطرحت إليسا، الصيف الماضي، ألبومها ( إلى كل اللى بيحبوني) الذي ضم 16 أغنية .