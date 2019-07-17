إليسا تعلن إنسحابها من موسم (ذا فويس) الجديد و تكشف عن السبب

أعلنت المطربة اللبنانية إليسا اعتذارها عن المشاركة في لجنة تحكيم الموسم المقبل من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية (ذا فويس).

وكان أحد متابعي إليسا على (تويتر) وجه لها سؤالاً حول مشاركتها في الموسم الخامس من البرنامج والذي من المنتظر أن ينطلق قريباً، لترد على الفور بأنها لم تتلق اتصالاً من إدارة البرنامج بعد للمشاركة في لجنة تحكيم الموسم المقبل، قبل أن تستدرك قائلة بأنه حتى في حال عرضت عليها إدارة البرنامج الانضمام إلى لجنة التحكيم فإنها سوف تعتذر، نظراً لانشغالها بالتحضير لألبومها الغنائي المقبل، حسب موقع مجلة سيدتي.

وجاء رد النجمة اللبنانية تعليقًا على تغريدة متداولة على (تويتر)، بأنها قررت الانسحاب من برنامج (ذا فويس)، وأن شركة MBC تتفاوض مع المطربة الإماراتية أحلام، والمطرب اللبناني راغب علامة والمطربة المصرية شيرين عبدالوهاب.



