إليسا تغني بالفرنسية في ألبومها الجديد

تستعد المطربة اللبنانية إليسا لغناء أغنية جديدة باللغة الفرنسية، التي تحمل عنوان (Mourir sur scene)، ضمن ألبومها الجديد.

وقال الموزع الموسيقي ميشال فاضل خلال لقائه في برنامج (the insider): (إليسا تحب الفنانة داليدا كتير، لذلك غنت أغنية باللغة الفرنسية بعنوان mourir sir san، وبدأت الحكاية عندما قمت بتوزيع هذه الأغنية في الاستديو وعجبت إليسا وقررت إضافتها من ضمن ألبومها المقبل)، حسب موقع مصراوي.

وطرحت المطربة اللبنانية إليسا، منذ أيام، أحدث كليباتها (هنغني كمان وكمان)، من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى وتوزيع إلهامي تهيمة.