إليسا تغني في أربيل و نفاذ التذاكر رغم سعرها الباهظ!

تستعد الفنانة اللبنانية إليسا، لإحياء أولى حفلاتها منذ تفشي فيروس كورونا قبل عام بدولة عربية بتذاكر حضور بلغت قيمتها 500 دولار.

الحفل المنتظر سيقام بمدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان شمال العراقي في 26 يوينو/حزيران الحالي، وأعلنت صفحات عراقية على مواقع التواصل الاجتماعي نفاد التذاكر التي تبدأ أسعارها من 300 إلى 500 دولار .

يشار إلى أن حفل إليسا في العراق كان من المقرر إقامته العام الماضي، ولكن تم تأجيله بسبب التدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة هناك بسبب جائحة كورونا.

وقامت إليسا في الأول من حزيران/تموز بالإعلان عن إحيائها للحفل الغنائي في أربيل، عبر موقع فيسبوك، معلقة : (لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم في أربيل).

من جهة ثانية، كشفت النجمة اللبنانية عن حدث فنّي سيجمعها قريباً بزميلها النجم اللبناني وائل كفوري ، دون إعطاء المزيد من التفاصيل التي تكتّمت عنها، واكتفت بتشويق جمهورها إلى ما ينتظرهم من مفاجأة عبر إعادة نشر تغريدة على (تويتر) تصب بهذا الخصوص، ونشرها صورة لها مع كفوري من دون كشف التفاصيل الأمر الذي ضاعف تساؤلات جمهورها وجمهور وائل.