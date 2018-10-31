إليسا

تحل الفنانة اللبنانية إليسا ضيفة على برنامج معكم والذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي يومي الخميس والجمعة على قناة cbc الفضائية، ومن المقرر ان تروي إليسا تجربتها كاملة مع مرض السرطان وذلك في اول ظهور إعلامي لها.

ويترقب جمهور الفنانة اللبنانية الحلقتين على أحر من الجمر بسبب حماسهم الشديد لمعرفة تفاصيل تجربة نجمتهم المفضلة وكل ما حدث في رحلتها هذه مع المرض.

وكانت بعض الأخبار قد انتشرت عن حلول إليسا ضيفة على برنامج "تخاريف" مع وفاء الكيلاني، وهو الأمر الذي نفته العديد من المصادر والتي أكدت على خلاف بين إليسا وإدارة ام بي سي بسبب الأجر المادي على الحلقة.

يُشار إلى ان النجمة اللبنانية إليسا قد صدمت جمهروها عندما أعلنت عن خوضها تجربة مريرة مع مرض سرطان الثدي، حيث أخفت إليسا هذه التجربة عن جمهورها وعدد من المقربين حتى تجاوز المرحلة والشفاء منه.

وأعلنت إليسا عن هذا المرض بعد شفائها منه من خلال أغنية "الى كل اللي بحبوني" وشكل الكليب صدمة كبيرة للصحافة والجمهور.