إليسا تكشف أسرار حياتها و تجاربها في 12 حلقة على (أنغامي)

أعلنت النجمة اللبنانية إليسا، عن عودتها للحركة الفنية التي توقفت منذ العام الماضي بسبب انتشار فيروس (كورونا) المستجد، لكن بشكل مختلف ومبتكر من خلال إطلاق (بودكاست) خاص بها.

وهكذا تكون إليسا أوّل فنانة عربيّة تتّخذ هذه الخطوة، حيث يتضمن (البودكاست) مجموعة من الحلقات التي تشارك فيها إليسا قصصاً شخصية عن حياتها وتجاربها، عن ماضيها وحاضرها، إضافةً إلى تفاصيل حول مسيرتها الفنية، وفق موقع دنيا الوطن.

وشوّقت إليسا متابعيها على تطبيق تبادل الصور (إنستجرام)، من خلال مقاطع فيديو توثّق الاستعدادات الخاصة بالخطوة الجديدة في مسيرتها الفنية، والتي تقرّبها من محبيها، ومن المنتظر أن يبدأ عرضه الأربعاء 10 شباط/فبراير حصرياً على (أنغامي)، وهو يتضمن 12 حلقة تُبث واحدة منها كل أربعاء.

وكشفت إليسا في الفيديو الترويجي أن الحلقات ستتضمن تصريحات جريئة، كما ستبوح خلاله بأسرار سيسمعها الجمهور للمرة الأولى، وستتحدث أيضاً عن ذكريات الطفولة وصداقاتها وعلاقاتها الإنسانيّة، إضافةً إلى التحديات التي واجهتها خلال رحلتها الغنائية.





وستحاول إليسا في الفيديو تسليط الضوء على مختلف القضايا الإنسانية والاجتماعية، إذ ستعبّر عن رأيها في المواضيع الحساسة مثل الصحة النفسية وحقوق المرأة وحرية الرأي والتنمّر، كذلك ستشارك أفكارها وآراءها حول مواضيع محددة بهدف تحفيز المستمعين وإلهامهم، انطلاقاً من تجاربها الشخصية.