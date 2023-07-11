القضاء اللبناني ينتصر لزياد برجي في قضيته ضد إليسا

البوابة-أصدرت محكمة الاستئناف في بيروت قرارًا أمس، بأحقية نشر المطرب زياد برجي لأغنية (وبطير) بعد النزاع الي نشب بينه وبين المطربة اللبنانية إليسا على الأغنية منذ فترة.

ونشر المكتب الإعلامي للفنان زياد برجي بيانا جاء فيه: (أبلغنا المحامي جان قيقانو أن محكمة الاستئناف كرست بموجب حكم صدر عنها بتاريخ اليوم حق زياد برجي بأداء ونشر أغنية وبطير، بعدما قضت بوقف قرار قاضي الأمور المستعجلة في المتن الذي كان قد حجب عنه هذا الحق سابقاً).

وكانت إليسا قد أعلنت في مارس/آذار الماضي شهور الحكم لصالحها في الدعوى التي أقامتها ضد الفنان زياد برجي والشاعر أحمد ماضي بسبب أغنية (أنا وبس)، بعد أن أصدر القضاء اللبناني حكما بوقف بث أغنية (وبطير) ومنع زياد من تقديمها في الحفلات، وذلك بعد اتهام إليسا لهما بالتعدي على حقوق الملكية الفنية والأدبية العائدة لها في أغنية (أنا وبس).

بدوره فاجأ زياد جمهوره، انه عندما أكد أن الأغنية لم تلحن بالأصل لإليسا، وإنما لحنها هو لنفسه، وكانت بالأصل مجهزة كهدية لزوجته.

ووصف الفنان اللبناني ما حصل معه بأنه درس لجميع الملحنين في لبنان، ليكونوا حريصين على صون حقوقهم وفرض احترامهم.