إليسا تلتقي الوليد بن طلال.. وإصابة يدها تُثير رعب جمهورها!

انتشر عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية صور وفيديوهات للفنانة اللبنانية (اليسا) خلال تواجدها داخل احد فنادق العاصمة السعودية الرياض.

أثارت هذه الصور جدلًا واسعًا خصوصا ان زيارة اليسا جاءت بعد الخلاف الكبير الذي وقع بينها وبين رئيس هيئة الترفيه السعودي (تركي ال شيخ) نتيجة سوء تفاهم.

لتنتشر بعض الأخبار حول أن شركة روتانا تضغط على النجمه اللبنانية من اجل انهاء عقدها معها، فيما اشارت بعض المصادر أن زيارة اليسا جاءت من أجل حل الخلاف مع (تركي ال شيخ) وبدعوة رسمية من الوليد بن طلال، وهو ما اكدته الفنانة اللبنانية عبر تغريدة نشرتها اليوم صباحًا شكرت من خلالها الوليد بن طلال وسالم الهندي على استضافتهما لها ودعمها مؤكدة على وجود خطط مستقبلية.

وجود اليسا في الرياض لم يكن السبب الوحيد الذي اثار الجدل، إذ ظهرت اليسا في الصور وبدت يدها مُصابة، مما أثار قلق الجمهور حول حالتها الصحيه خصوصا أنها عانت قبل فترة من مرض سرطان الثدي.

في نفس السياق، أطلق جمهور النجمة اللبنانية هاشتاغ #اليسا-احنا-سندك-في-السعودية على تويتر لدعم فنانتهم، وتصدر هاشتاغ #اليسا-في-الرياض التريند السعودي مُطالبين بتواجدها في حفلات موسم الرياض.

يذكر أن ملكة الاحساس تحضر لألبومها الجديد مع كبار الشعراء والملحنيين والذي سيبصر النور في عام 2020 من انتاج شركة روتانا التي حققت نجاح هائل مع الفنانة اللبنانية.

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