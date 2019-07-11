إليسا تلتقي جمهورها على مسرح قرطاج

تحيي النجمة اللبنانية إليسا حفل غنائي كبير ضمن مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ 55 مطلع شهرأغسطس/آب المقبل، وتضم قائمة الحفلات عدد من النجوم من ضمنهم راغب علامة وعاصي الحلاني وصابر الرباعي، حسب اليوم السابع.

ويفتتح مهرجان قرطاج الدولى دورته الـ55 يوم 11 يوليو بعرض باليه "بحيرة البجع لتشايكوفكسي، ويختتم المهرجان فعالياته بحفل كبير للسوبر ستار صابر الرباعي يوم 20 أغسطس/آب .

يذكر أن آخر أعمال إليسا كان فيديو كليب أغنية (كرهني) وهي إحدى أغنيات ألبومها الأخير (إلى كل اللي بيحبوني)، وهي أغنية باللهجة اللبنانية من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خوري شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجي جمال.