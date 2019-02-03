فيديو: إليسا تُبرز مواهبها بالرقص على المسرح وتشعل حماس الجمهور في دبي

إليسا في حفلها الأخير في دبي في القرية العالمية

أشعلت الفنانة اللبنانية إليسا الأجواء في دبي، وذلك عندما حضرت لمدينة دبي لإحياء حفلها في القرية العالمية، حيث أن عدد التذاكر التي بيعت تجاوزت حاجز الـ100 ألف بحسب ما تناقلته بعض المواقع والتقارير الصحفية.

ومن بين الأحداث التي كانت لافتة وحصدت نصف مليون مشاهدة عبر إنستغرام، هو الفيديو الذي قامت بمشاركته إليسا عبر حسابها على موقع إنستغرام أثناء دخولها في وصلة رقص أثارت حماس الجمهور بها، ورقصت على المسرح على طريقة الفتيات اللواتي يتواجدن على شواطيء الكوبا كابانا.

وتركت إليسا تعليقًا على الفيديو قالت فيه: "لم أستطع أن أتمالك نفسي وبدأت بالرقص على المسرح وخاصة بحضور هذا الحشد المميز..أنه حفل للذكرى".

View this post on Instagram A post shared by Elissa (@elissazkh) on Feb 2, 2019 at 12:49am PST

وتميز حفل إليسا بمجموعة كبيرة من الأغاني التي لطالما أطربت مسامع محبيها على مدى السنين الماضية، فقدمت النجمة اللبنانية أغاني من ألبومها الجديد، وبعض من الأغاني الشهيرة التي نالت ملايين المشاهدات خلال مسيرتها الفنية الحافلة بالإبداع والأداء الفريد من نوعه.