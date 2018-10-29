إليسا ضيفة منى الشاذلي وتسريبات كشفت الأجر الطائل الذي تلقته للظهور في البرنامج

إليسا

شاركت القناة الرسمية لبرنامج "معكم منى الشاذلي" على موقع يوتيوب منذ يومين الفيديوهات التشويقية للحلقة الجديدة والتي كشفت عن استضافة ملكة الإحساس الفنّانة اللبنانية إليسا لأول مرة مع الإعلامية المصرية منى الشاذلي.

وبعدما تم تداول الفيديوهات بشكل واسع، أعلنت بعض المصادر الصحفية عن معرفتها التامة بالأجر الذي حصلت عليه إليسا مقابل ظهورها في البرنامج، بالإضافة إلى بعض الشروط التي طلبتها قبل البدء بتصوير الحلقة الجديدة.

وأفادت هذه المصادر بأن إليسا تقاضت 120 ألف جنيه لتتواجد في الحلقة الجديدة من برنامج "معكم منى الشاذلي"، واشترطت على فريق الإعداد بعدم الغناء مباشر "لايف" أثناء تصوير الحلقة، وسيكون محور الحديث عن تفاصيل مرضها بسرطان الثدي ومراحل العلاج التي مرت بها وشعورها بعد أن شفيت.

وكانت إليسا قد أعلنت عن إصابتها بمرض سرطان الثدي من خلال ألبومها الأخير "إلى كل اللي بيحبوني" وطرحت فيديو كليب يحكي قصتها منذ بدايتها وحتى شفائها، ولا زالت حديث الساعة حتى الآن، حيث تم اختيارها أيضًا كسفيرة للتوعية بسرطان الثدي من قبل وزارة الصحة في لبنان.