إليسا في طريقها لإجراء عملية جراحية مرة أخرى بسبب السرطان..إليكم التفاصيل

إليسا

على ما يبدو أن الفنانة اللبنانية إليسا لا زالت تعاني من بعض الأعراض الجانبية التي ظهرت بعد السرطان، حيث أنها على الرغم من شفائها مؤخرًا إلّا أن هناك مضاعفات قد حصلت معها بعد فترة علاجها العام الماضي.

وأعلنت النجمة اللبنانية خلال حلولها ضيفة على برنامج "صار الوقت" مع الإعلامي مارسيل غانم أنها تستعد لعملية جراحية جديدة لعلاج التورم النانتج عن تراكم المياه في يدها اليمنى بسبب مضاعفات العلاج الذي خضعت له سابقًا، وستكون موعد الجراحة في الـ15 من فبراير في دبي.

وأوضحت إليسا أن سبب تراكم المياه بدأ بسبب عمليات إزالة الورم السرطاني وقالت: " تعبت كتير لأن أيدي كانت تعبي ماي، وكانوا يشيلوا الماي كل أسبوع، وبعد ذا فويس عملولي عملية، بس رجعت مرة جديدة هلأ بدي عملية".

الجدير ذكره أن الفنانة إليسا كانت قد أعلنت العام الماضي عن إصابتها بمرض سرطان الثدي وشفائها منه من خلال أغنيتها "إلى كل اللي بيحبوني" والتي روت فيها قصة رحتلها ومعاناتها مع العلاج من مرض السرطان.

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